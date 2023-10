Tři premiéry, loutková pohádka i jedna derniéra. Tak vypadaly oslavy, které se konaly o uplynulém víkendu v kulturním domě v Třešti. Místní ochotníci z Divadelního souboru Karla Čapka si připomněli sté výročí od založení. Podívejte se do galerie na fotografie, jak se akce vydařila.

Hra Jmenuji se Christopher. | Video: Jiří Kodys

Oslavy stého výročí založení Divadelního souboru Karla Čapka Třešť otevřela vernisáž výstavy, věnované historii souboru. Jak výstava připomíná, sešlo se 16. září 1923 v místním hostinci U Sovů přes třicet divadelních nadšenců a téhož dne byla ustavující valnou hromadou založena Ochotnická jednota, která potom od roku 1939 nesla jméno spisovatele, dramatika a novináře Karla Čapka. Během turbulentního 20. století byl soubor kvůli režimům opakovaně nucen měnit název i formu. Nic jej však nesrazilo na kolena a stovky se dočkal v plné svěžesti.

Podle doložených záznamů nastudoval soubor přes dvě stě dvacet titulů, vytvořil řadu autorských pořadů a kulturních akcí v Třešti a okolí. Je také držitelem mnoha ocenění z různých divadelních přehlídek. V posledních letech několikrát získal Zlatou jeřabinu - ocenění za kulturní počin roku v Kraji Vysočina. Členové souboru také iniciovali stavbu kulturního domu v Třešti, otevřeného v roce 1960. Následně stáli u zrodu nominační oblastní přehlídky Třešťské divadelní jaro, dnes jedné z nejstarších v republice, která se v letošním roce konala již po šedesáté. A aby toho nebylo málo, letos k těmto kulatým výročím přibyl i desátý ročník loutkářské přehlídky Kašpárkova rolnička.

První premiérou na víkendových oslavách byla inscenace Jmenuji se Christopher. Sonda do života patnáctiletého autistického chlapce Christophera začíná jedné noci na zahradě, kdy je zde sousedy přistižen u zabitého psa. A majitelkou je nařčen z jeho smrti. Protože je ale velkým obdivovatelem Sherlocka Holmese, rozhodne se skutečného zabijáka nalézt. Chlapec je mimořádně nadaný, vyniká v matematice, ale v každodenním světě je ztracený. Díky vyšetřování však absolvuje dobrodružnou cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama a vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu jeho vlastní rodiny. Pod úpravou předlohy, vzniklé podle románu Marka Haddona Podivný případ se psem, jsou podepsáni Dana Obrdlíková a Roman Mikeš, který se také ujal režie.

Druhou premiérou byla inscenace #Macropulos. Že je vám název povědomý? Máte pravdu. Čapkovu Věc Makropulos zná jistě každý alespoň z doslechu. Úprava Vladimíra Altána Mátla však přenáší děj do současnosti, aby ukázala, že svět se může měnit, ale člověk nikoliv. A tak se setkáváme s tajemnou Emílií Martyovou, jsme svědky sporu o jedno bývalé panství i bezohledné hry s lidskými city, také snahy o získání receptu na věčný život a morálního dilematu hlavních postav, které mají toto tajemství na dosah ruky. Zpracování inscenace přináší nové, možná až nečekané souvislosti, z nichž diváka nepochybně minimálně lehce zamrazí. Nadčasovost Čapkova díla je prostě nesporná.

Třetí premiérou byla pohádka z pera Vlastimila Pešky O perníkové chaloupce aneb Jenom jako. S gratulací ke kulatému výročí se totiž připojili i seniorští studenti literárně-dramatického oboru Akademie umění a kultury v Třešti. A tak jsme mohli být svědky rozverné adaptace jedné z nejčtenějších klasických pohádek. V ní se děti dozvědí, že v lese je možno se také ztratit. A když budou mít štěstí, tak narazí na chaloupku z perníku, v níž ale nebydlí žádná dobračka. A i když se asi každý alespoň chvilku strachuje o osud ztracených uličníků Jeníčka a Mařenky, jako v každé pohádce samozřejmě vše dobře dopadne. A ještě se naučíte spoustu užitečných věcí, jako je třeba sedání na lopatu.

Pro změnu derniérou byla pohádka Dva tovaryši. Co světem stojí svět, nalezneme v něm dobro, lásku, spravedlnost, ale také zlo, zášť, chamtivost a bezpráví. A věčný boj dobra a zla je ústředním motivem i tohoto příběhu o chudém dobrákovi Jožinovi a chamtivém, vykutáleném Vinckovi. Už, už se zdá, že chamtivost vyhrají. Ale vězte, že čerti mají zlo v merku a už jen čekají, až se míra zla naplní. A když se na scéně objeví ještě dvě hodné čarodějky, není pochyb že by vše mělo dobře dopadnout.

Od roku 1961 jsou nedílnou součástí Divadelního souboru Karla Čapka Třešť také loutkáři, a proto u oslav stého výročí založení souboru nemohli chybět. Pro děti připravili pohádku O pyšné mlynářce. Autorská pohádka nás zavedla do světa dřevěných herců. Opět jsme byli svědky odvěkého boje dobra se zlem. Tentokrát hrdinové Honza, Kašpárek a vodník stáli proti úkladům zlého čaroděje a jeho přisluhovačů. Nechyběl ani drak a svoji roli měla i pyšná mlynářka. Ovšem pýcha předchází pád. Záleží jen na tom, jak rychle si to člověk uvědomí, aby nakonec vše mohlo dobře dopadnout, jak už to v pohádkách bývá.

Zdeněk Havlíček, Divadelní soubor Karla Čapka