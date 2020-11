Psychická pohoda a kvalitnější spánek

Uklidňující zeleň, čerstvý vzduch, a kouzlo přítomného okamžiku. Procházka po lese nás dokáže přirozeně zklidnit a nastartuje produkci hormonů kortizolu a dopaminu, hormonu štěstí. Pobyt v přírodě přirozeně otužuje, a zároveň zvyšuje počet takzvaných NK buněk, které se podílejí na obraně proti virovým, bakteriálním a parazitárním infekcím a pomáhají tak s imunitou. Vystavení přirozenému světlu a fyzická aktivita navíc pomáhají obnovit přirozené rytmy spánku, a zlepšit jeho kvalitu. Slunce, které je přirozeným zdrojem vitaminu D, pak hraje klíčovou roli ve vývoji kostí, a děti jsou také díky dobrému prokysličení méně náchylné ke kardiovaskulárním onemocněním, cukrovce apod. Venku je také nižší riziko přenosu virových onemocnění, než v uzavřeném prostoru.

Co dalšího procházka po lese či parku ještě umí?

- Vyrovnává srdeční tepovou frekvenci

- pomáhá při léčbě deprese a úzkosti

- snižuje hladinu stresu a pomáhá předejít syndromu vyhoření

- obnovuje pozornost a zvyšuje schopnost soustředění

- působí jako prevence astmatu a alergií

- snižuje nebezpečí nemocí dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění

- podporuje prospěšné bakterie ve střevech

Pomáhá také dětem

Mobily, televize, tablety, ruch města. Děti jsou obklopeny nekonečným množstvím podmětů. Klid přírody nabízí možnost se od těchto podnětů vzdálit a vnímat přirozené zvuky, vůně a vjemy. “Skrze obrazovku děti používají pouze sluch a zrak a nemohou tak zjistit, jakou má daná věc konzistenci, jak voní, kolik váží nebo jaká je na omak. Často není jasné, kde se vzala. Dochází tak ke zkreslení představ, které mohou ve školním věku ovlivnit úroveň prostorového vnímání, komunikace nebo analytických dovedností,” říká Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. V lesních školkách, kde jsou děti celoročně venku v přírodě, pak bylo na základě výzkumů dokázáno, že děti byly více kreativní a motoricky zdatné a dosahovaly očekávané úrovně školní připravenosti jako děti v klasických školkách. Může to být díky tomu, že venku mohou objevovat stále nové podněty, a učit se skrze vlastní zkušenost. Snižují se také problémy s chováním, jako je hyperaktivita, v některých případech lze pozorovat zlepšení příznaků ADHD. V současné době řada škol přesouvá výuku ven, kde lze stejně tak dobře zajistit naplnění Rámcového vzdělávacího programu.

Terpeny a fytoncidy

Naše tělo dokáže příjímat prospěšné bakterií a unikátní chemické sloučeniny, které stromy vylučují. Například terpeny stromy prostřednictvím svých listů uvolňují do okolí jako obranu proti býložravcům. Terpeny usnadňují vykašlávání, působí protizánětlivě, a dezinfikují průdušky. Imunitní systém reaguje také na tzv. fytoncidy, které vylučuje do vzduchu jako obranný a komunikační prostředek většina stromů a keřů. Fytoncidy, nazývané též rostlinná antibiotika, se rostliny brání před škůdci. Podporují antibakteriální, antimykotické a antivirové procesy, pomáhají posilovat imunitní a oběhový systém.

Jak na to?

Česká krajina je z jedné třetiny tvořena lesy. Přírodu tak máme na dosah, a to i v okolí větších měst. Krásná místa najdete určitě i kousek od vašeho domova, není třeba hledat rozsáhlou neobydlenou divočinu, aby příroda mohla posílit naše fyzické zdraví a psychiku. Nemusíte nutně ujít desítky kilometrů. Stačí tiše vnímat, jak na vás prostředí lesa působí a zkusit zapojit všechny smysly – přivonět ke kůře stromu, zaposlouchat se do šumění listí. Již samotná procházka lesem má významný vliv na naše zdraví. Pokud ale zpomalíme, a zapojíme všechny smysly, dokážeme zážitek a její účinky prohloubit. Je to tím, že intenzivní smyslové věmy odsunou myšlenky stranou a my dokážeme být plně přítomní. Důležitou podmínkou je dobře se obléknout, vzít si s sebou v zimě teplé pití a v neposlední řadě odložit stranou mobil.

- zapojte všechny smysly –⁠ zrak (barevné škály listí), čich (vůně pryskyřice), sluch (šustění, zpěv ptáků), hmat (kůra stromu, mech, kamínek)

- zpomalte a pozorujte okolí i vnitřní pocity

- vědomě a intenzivně dýchejte čerstvý lesní vzduch

Čeho si kolem sebe dokážete všimnout? Je to prosvítající slunce skrz koruny stromů, nekonečné barvy podzimního listí nebo třeba vůně jehličí? Šustění lesa nebo zpívající ptáci? A čeho si dokážeme všimnout v sobě? Pokud si dopřejeme čas, zpomalení a klid přírody nám může pomoci vytvořit prostor k vnitřnímu dialogu. Čím častěji budeme procházku přírodou praktikovat, tím více bude účinek zesilovat, je proto ideální nastavit si pravidelný čas, kdy vyrážíme ven “za každého počasí.”

DENISA DVOŘÁKOVÁ