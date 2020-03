V pondělí druhého března v Telči byla vernisáž výstavy Letem módním světem, kde nechyběla ani módní přehlídka.

Módní přehlídka, která byla součástí vernisáže nové výstavy v Univerzitním centru Telč. | Foto: Lucie Zemanová

Výstava v knihovně Univerzitního centra Telče ukazuje vývoj odívání od antiky po současnost a připomíná módní ikony 20. století. Například Coco Chanel. Ta uvolnila ženy z korzetu a do módy zavedla jednoduchý a praktický styl. Nebo Audrey Hepburn. Oblékanou do skvostně vypracovaných vlněných šatů se siluetou A nebo do pouzdrových šatů, ve kterých zazářila i v legendární Snídani u Tiffanyho.