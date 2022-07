Se začátkem prázdnin jsem se musel zase podívat na Vranov. Chtěl jsem vidět, co je nového a projít se místy, na která mám spoustu vzpomínek. Třeba, když jdete od náměstí k mostu přes Dyji. Když jsme bývali mladí a nesli si štěně piva, byla to tam do schodů poctivá práce, ale většinou jsme sud kutáleli ze Šumný z vlaku. Vzpomněl jsem si tak zase na to, jak jsme byli na Vranově byli poprvé v první třídě. Bylo to ještě v padesátých letech. Na hrázi nás tam, sedmiletý děti, hlídali „esenbáci“, abychom se nepodívali na druhou stranu hráze – to by byla špionáž. Ale parníkem Mír na Bítov jsme plout mohli.