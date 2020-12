Přes jednoduchý formulář na webových stránkách http://jsme.divocaci.cz/svetlo je možné zajistit si příchod skupinky skautských dobrovolníků ve dnech 21. -23. prosince v odpoledních a večerních hodinách. Celé předávání bude probíhat pod širým nebem. Skauti ve smluvený čas přijdou před dům zájemce, který si nachystá svíčku či vlastní lucernu. Zájemce svíčku či lucernu položí před vchodové dveře a poodstoupí zpět do domu, aby byly zachovány bezpečné rozestupy. Následně skauti přenesou plamínek na předpřipravenou svíčku. Vše samozřejmě musí probíhat s nasazenými respirátory nebo rouškami. Tato varianta je ze všech možných variant nejvíce bezpečná, protože nedochází k blízkému kontaktu mezi distributory Betlémského světla a samotnými zájemci o světlo.

Tradice Betlémského světla v České republice trvá již přes třicet let. Každý rok se světlo zapaluje přímo v městě Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus. Vyráží pro něj tzv. dítě světla –jedna dívka či jeden chlapec, kteří vykonali v uplynulém roce něco dobrého. Následně se světlo letecky přepraví do Rakouska, kde je po ekumenické mši předáno skautům, kteří jej distribuují do dalších evropských zemí. Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc.

V České republice se o jeho šíření starají již více než třicet let skauti a skautky. Celá akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.

Za skautské středisko Divočáci Jihlava Prokop Mičán