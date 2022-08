Letošní mladá univerzita hýřila barvami. Děti z Vysočiny a Rakouska se bavily

Šedesátka dětí z Vysočiny a Dolního Rakouska trávila druhý srpnový týden aktivitami Mladé univerzity Waldviertel–Vysočina. Z univerzitního kampusu v Raabsu se v půlce týdne děti ve věku jedenáct až čtrnáct let vydaly do Jihlavy, aby zde strávily den plný poznání i zábavy. Program byl záměrně návratem k tomu nejlepšímu, co nabídly předchozí ročníky. Děti vytvářely obrazy nebo vařily s šéfkuchařem Petrem Marešem.

Šedesátka dětí z Vysočiny a Dolního Rakouska trávila druhý srpnový víkend aktivitami Mladé univerzity Waldviertel–Vysočina. | Foto: se souhlasem Kraje Vysočina