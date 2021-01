Tři králové za Vámi však zavítají a zazpívají, alespoň virtuálně, a to v rámci klipu na webu Tříkrálové sbírky. Můžete tak již nyní bezpečně přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to v rámci působnosti Oblastní charity Jihlava, kde sbírka probíhá. Bohužel vývoj epidemie nedává moc nadějí, že bychom se letos dočkali koledníků osobně.

Jakou formou lze přispět? Na webu Tříkrálové sbírky najdete online pokladničku, do které je možné vhodit váš příspěvek, ale připraveny jsou i video dárky. Přispět můžete i bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 a vždy je potřebné uvést variabilní symbol 77706800. V Jihlavě je k dispozici připravena i tradiční pokladnička, a to na sídle Oblastní charity Jihlava za kostelem sv. Jakuba na Jakubském náměstí 2. Vše je připraveno za přísných hygienických opatření. Lidé sem mohou chodit přispívat až do 24. 1. 2021 a to od 7:00 – do 15:00. Informace o umístění dalších pokladniček v obcích v rámci působnosti Oblastní charity Jihlava naleznete na webových stránkách www.jihlava.charita.cz.

Pomozte nám prosím zrealizovat tuto potřebnou tradiční a největší dobrovolnickou sbírku i v této nelehké době! Pojďme společně pomoci rodinám a lidem v nouzi. Právě v období epidemie koronaviru Covid-19 je každá koruna potřebná a pomůže dobré věci. Předem Vám děkujeme za vaši štědrost.

Marek Mašát, Oblastní charita Jihlava