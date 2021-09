Levhartí miminka jsou tahákem jihlavské zoo. Hrajou si i s návštěvníky

Neustále se škádlí, lezou všude možně a do svých her se snaží zapojit svoji mámu i návštěvníky za sklem. Řeč je o dvou mláďatech levhartů cejlonských, která se narodila před třemi měsíci. Dalo by se na ně koukat hodiny. Ale to byste zase nestihli projít celou jihlavskou zoo, což by byla velká škoda. Vždyť toho má tolik co nabídnout. Za fotografie děkujeme Zuzaně Musilové.

Návštěva v jihlavské zoologické zahradě nabídne například tříměsíční mimina levharta cejlonského, zvědavé surikaty, žirafáky i hravé opičky. | Foto: Zuzana Musilová