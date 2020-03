Máte plný šatník? Chcete vyměnit nevhodný dárek? Hledáte inspiraci na jaro? Nebaví vás přebírání v second handech? Pokud jste alespoň jedenkrát odpověděli ano, zveme vás na naši jarní akci.

Swap funguje jednoduše. Přinesete oblečení, věci do domácnosti, boty, hračky či knihy, které už nepotřebujete, a vyměníte je za jiné, které vám na swapu padnou do oka. To vše jednoduše, pohodlně a zdarma.

Swapování zažívá doslova boom. Smysluplná alternativa k nakupování v tradičních obchodech je radostí, zábavou a také terapií. Záleží pouze na vás, kolik čistých, vypraných a nepoškozených věcí na akci přinesete. A stejně tak záleží pouze na vás, kolik věcí si odnesete domů.

Přestože je vstup na swap zdarma, budeme vděčni za dobrovolný příspěvek, který použijeme na dobročinné účely. Opět budete mít možnost věnovat ponožky v rámci oblíbené Ponožkové výzvy. Oblečení i další doplňky, které nenajdou své nové majitele na swapu, odvezeme do azylových domů, nocleháren a dalších organizací.

Jiří Svoboda