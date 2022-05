„Lidé darovali převážně potraviny a rovněž nějakou drogerii, ale nebylo toho tolik jako v loňském roce,“ zhodnotila sobotní Sbírku potravin Ida Kopalová Mitisková z Oblastní Charity Jihlava. Letošní jarní kolo Sbírky potravin přineslo slabší výsledek, a to v průměru o padesát procent. „Dalo se to čekat. Lidé již darovali finanční a potravinovou pomoc na jižní Moravu a nedávno šla obrovská vlna solidarity na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,“ dodala Ida Kopalová Mitisková.

Poděkování si zaslouží dobrovolníci, kteří pomáhali rozdávat letáčky o sbírce, nakládat, vážit a odvážet krabice naplněné potravinami a základní hygienou celých 10 hodin. Mladý dobrovolník Kryštof se podělil o největší zážitek: “Byl jsem na Sbírce poprvé. Někdo dal konzervu či těstoviny, někdo zase karton mléka, ale jedna starší paní nám přivezla plný nákupní košík. Přitom byla moc milá a říkala, že nakupuje potraviny pro lidi v nouzi pravidelně.“

Pokud by chtěl někdo darovat potravinovou pomoc ještě dodatečně, má možnost přinést potraviny a drogerii osobně ve všední dny na sídlo Oblastní charity Jihlava. Adresa - Jakubské náměstí 2 v Jihlavě, a to ve všední dny od 7.00 – do 15.00. Nemobilní dárci se mohou domluvit na přepravě s pracovnicí Záchranné sítě Idou Kopalovou Mitiskovou na tel.: 731 697 664 případně na emailu: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz.

Marek Mašát, OCHJ, koordinátor propagace

