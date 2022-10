Lom v Řídelově. Místo, které proslavila legendární bába pod kořenem

/FOTO/ Kdo by neznal legendární reportáž Davida Pika o paní Zdeně, která se zaklínila v kořenu od stromu a musela strávit noc v lese. Už je to deset let, co aktéři tohoto povedeného vtípku natáčeli u zatopeného lomu v Řídelově. Kořen už tam nenajdete, připomíná ho jen pietní místo. Podívejte se do galerie na lom, který je krásný i bez příběhu paní Zdeny. Děkujeme za fotky Zuzaně Musilové.

Lom v Řídelově je místo, kam se turisté sjíždí i díky slavné reportáži s paní Zdenou. | Foto: Zuzana Musilová

Stala se legendou. Paní Zdenu proslavila v roce 2012 reportáž na Nově, kde Davidu Pikovi popisovala horovou noc. Večer se v lese nešťastně zaklínila do kořenu, bohužel nemohla volat o pomoc. Kamarádi ji hledali a nenašli. A tak ji čekala noc v přírodě, kdy se zahřívala vlastní močí. Ráno se naštěstí dočkala pomoci a vše dobře dopadlo. Vyvázla bez úhony. Tento strastiplný příběh se dočkal mnoha parodií, objevil se v písních a žije si svým vlastním životem. Zajímavostí je, že hlavní hrdinka reportáže letos kandidovala v komunálních volbách a její příběh z řídelovského lomu se tak opět dostal do popředí.