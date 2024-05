Inspirativní zážitek budou ve stínohře nádvoří hradu Roštejn vytvářet olejové barvy vržené na plátno malířkou, restaurátorkou a básnířkou Magdalenou Křenkovou ze Staré Říše. Přesvědčit se o tom můžete od prvního června do třicátého září.

Výstava na hradě Roštejn. | Foto: poskytla Magdalena Křenková

Tvorba Magdaleny Křenkové je protkaná staroříšským koloritem. Věnuje se olejomalbě, akvarelu, pastelu, grafice a restaurování, kterému se vyučila v ateliéru svého otce Jana Floriana, řezbáře, malíře, restaurátora. Do grafiky ji zasvětil strýc grafik Michael Florian. Poezii píše od třinácti let. Vyšly jí sbírky básní Měsíc nad Kladinou, Kladina a Protiklady.

Umělecké klima v rodině otevřel dědoušek Josef Florian, vydavatel Dobrého díla. Jeho knihovna se pro autorku stala zdrojem krásy a spirituality.

Rodiče Jan Florian a Karla Florianová dali nenásilné, ale pevné základy k umělecké dráze svých dětí.

Hrad je otevřený od června do srpna od devíti do osmnácti hodin, v září od deseti do sedmnácti hodin. Vstup je zdarma.