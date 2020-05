Pokročilé jaro a příjemné počasí vybízejí k výletům po okolí. Pošlete nám fotografie, příběhy a tipy, kam vyrazit. Možná inspirujete ostatní a vydají se ve vašich stopách.

Jarní příroda láká k procházkám a výletům. Zašlete nám i vy vaše fotografie. | Foto: Městské lesy Znojmo - Jana Gabrhelová

Výlety do přírody se zejména s současné době pro mnohé z vás staly oázou klidu a skvělým lékem na pročištění hlavy a utřídění myšlenek. Podělte se s ostatními čtenáři Deníku o svá oblíbená místa, trasy, rady a tipy, kam vyrazit na kole, výlet či procházku s dětmi. Prostřednictvím webového formuláře v rubrice "čtenář reportér" na našem webu můžete posílat také fotografie zajímavých míst, která jste navštívili o dovolené. Nebo jen vyrazte s rodinou do parku, do klidných míst za město či vesnici. Dívejte se kolem sebe a foťte, možná budete sami překvapení, co vše se vám podaří zachytit.