Malí, ale šikovní. To si mohou říkat nejmladší hasiči z Růžené, ve věkové kategorii do deseti let startují děti čtyřleté, pětileté, ale i sotva tříleté. Na soutěži sklízejí za své výkony vždy největší ovace. Můžete se přesvědčit sami ve videu. Poprvé se předvedli také hasiči z Panenské Rozsíčky, kteří si v červnu přijeli okouknout na závody do Růžené, co hasičský sport obnáší. A o dva měsíce později už oblékli zbrusu nové dresy a pustili se do ostrých bojů.