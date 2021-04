„Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Inspirací ke koncertu byla třídní přehrávka žáků pro rodiče paní učitelky Jitky Svobodové. Zde jsme si na platformě MS Teams vyzkoušeli, že to lze provést,“ začala vyprávění ředitelka ZUŠ Třešť Lenka Meister. Technickou podporou akce byl dvorní IT technik školy Jakub Novotný, který dokázal přes Facebook dostat koncert až k divákům.

Několik dnů před živým přenosem ve škole poctivě trénovali, protože šlo o zcela nový druh práce. „Přirozeně jsme s učiteli natrénovali koncert zábavnou formou, kdy oni byli žáčci a já jsem koncert uváděla. Trénovali jsme připojení, v jakých okamžicích zapínat a vypínat kamery, mikrofony, jak proškolit naše žáky, kteří byli ve svých domech odkázáni pouze sami na sebe a své rodiče,“ popsala Meister.

Ve škole však mysleli i na to, že někdo nemusí mít doma tak kvalitní internetové připojení, aby se dokázal připojit. A tak kdo chtěl, mohl přijít do budovy umělecké školy a zahrát v jedné z učeben. „Celkem se představilo patnáct dětí, z toho čtyři děti přišly hrát přímo k nám do školy. Zbytek se připojoval z domova,“ vypočítala ředitelka školy, kterou překvapilo, že vše proběhlo až neuvěřitelně hladce. „Snad jen malou roztomilostí bylo nečekané připojení naší fanynky, která se v jednu chvíli objevila na obrazovce,“ dodala Meister.

Během živého vysílání se připojilo 99 návštěvníků a reakcí bylo téměř osm stovek. Ať už šlo o komentáře, like nebo sdílení. „I když bych byla ráda optimistou, tak nevěřím, že se ke klasickému koncertování hned tak vrátíme. Určitě podobnou akci online do budoucna zopakujeme,“ uzavřela povídání Meister.

A protože škola ráda spolupracuje s Domem s pečovatelskou službou, rozhodla se tento koncert přenést i k seniorům do jejich domovů a potěšit je výkony žáčků.

JANA KODYSOVÁ