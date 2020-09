Čtvrtý ročník fotografického projektu je v plné jízdě. Ještě sedm dní máte na zaslání Vašich snímků do soutěže. Pak zasedne odborná komise a vybere třicet finálních fotografií. Ty budou vystaveny ve velkém formátu na Masarykově náměstí. V měsíci říjnu je tam budou moci obdivovat obyvatelé i návštěvníci Jihlavy. Na webu www.milujemejihlavu.cz si můžete prohlédnout stovky již zaslaných fotografií s tematikou Jihlavy a jejího okolí.

Je to výzva. Jen třicet fotografií bude na velkoplošných panelech vystaveno v centru města ve formátu cca 100 x 150 cm. Pro každého fotografa to bude jistě otázka prestiže mít svoji fotku v tomto jedinečném výběru. Proto vyzýváme všechny kreativní fotografy, pochlubte se se svými fotografiemi, vneste do jihlavských ulic kvalitu, krásu i originalitu vašich záběrů. Uzávěrka soutěže je 21.září.

Těšíme se na Vaše fotografie.

Fotografie z letošního ročníku soutěže si prohlédněte ve fotogalerii.

Autor a název :

Tomáš Kopečný JAKUB OD JIHU

Beezer DUCHOVÉ

Tomáš Bezfalda Blažek JIHLAVA OD KOSOVA

Mel1 PODZIMNÍ HRÁDEK

Beezer KONFRONTACE

Petr Sokol KONŠELÉ

Petr Sokol OČEKÁVÁNÍ

PETR SOUKOP