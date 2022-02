Místo, kde byl sjednán mír. V Jihlavě rokoval i císař Zikmund Lucemburský

Čtenář reportér Čtenář

Koncem ledna se v Jihlavě uskutečnil druhý ročník konference s názvem Historická Jihlava – tajemství kompaktát. Už brzy totiž uplyne 560 let od ukončení basilejských kompaktát, která byla vyhlášena 5. července 1436 v Jihlavě a platila až do 31. března 1462. Součástí konference je aktuální výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava nazvaná Od kompaktát k reformaci. Tu můžete navštívit až do 27. března.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Součástí konference Iglavia historica je i aktuální výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava nazvaná Od kompaktát k reformaci. | Foto: Jakub Koumar