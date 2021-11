Všechny kategorie se odehrály na devět kol tempem devadesát minut plus třicet sekund za každý provedený tah, bez přídavku třiceti minut po odehrání čtyřiceti tahů. Kategorie byly do deseti, dvanácti, čtrnácti a šestnácti let, přičemž chlapci a dívky hráli dohromady, ale vyhodnocovali se zvlášť.

V kategorii do šestnácti let skončil na třetím místě Jakub Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou) s šesti a půl body. Mezi dívkami došestnácti let získala stříbrnou medaili Taťána Nesporá (ŠK Světlá nad Sázavou, která uhrála pět bodů.

Mezi dívkami do čtrnácti let dominovala Lucie Rybáčková z oddílu Gambit Jihlava s šest body. Kategorii chlapců do dvanácti let ovládl Martin Policar (TJ Náměšť nad Oslavou), který získal osm bodů a měl na druhého hráče náskok bod a půl. V kategorii nejmladších hráčů do deseti let získal Pavel Brož z ŠK Světlá nad Sázavou sedm bodů, což mu vyneslo bronzovou medaili.

Úspěšní byli i další členové početné výpravy našich talentů, většina získala více než padesát procent bodů. Na vítězné vlně se nesl i doprovod - David Brychta z oddílu Gordic Jihlava vyhrál doprovodný bleskový turnaj.

Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Kraje Vysočina.

Eva Kořínková, předsedkyně KŠSV