S velkou převahou totiž zvítězila v kategorii dívek do čtrnácti let. Svým soupeřkám nedala šanci, získala 8,5 bodu z devíti možných. Martin Policar z oddílu TJ Náměšť nad Oslavou byl druhý v kategorii chlapců do deseti let. Souběžně s Mistrovstvím ČR mládeže v Luhačovicích se konalo také Mistrovství ČR amatérů. V rapid šachu získal bronzovou medaili Josef Kratochvíl z oddílu Gordic Jihlava.