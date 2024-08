V Jihlavě začíná od pondělí opět fungovat mykologická poradna pro širokou veřejnost. V praxi to znamená, že pokud si nebudete vědět rady s houbařskými úlovky, tak v muzeu vám poradí.

„Mykologická poradna bude fungovat každé pondělí od čtyř hodin do pěti hodin odpoledne ve vstupním prostoru Muzea Vysočiny Jihlava,“ uvedla Dana Oberreiterová, mluvčí jihlavského muzea. Houby do poradny mají zájemci přinášet neořezané a pokud možno čerstvé.

Mykologická poradna bude fungovat každé pondělí od 2. září až do 21. října 2024 vždy od čtyř do pěti hodin odpoledne. Lidé mohou houby nosit do přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí.