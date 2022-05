„Trendem současného cirkusu je čím dál častější prolínání s výtvarným uměním. Velmi mě těší, že se nám letos podařilo přivézt performerku až z Japonska. Aki Yoshida v inscenaci Ruten komponuje obrazy ze svého těla a geometrického objektu a vytváří tak jedinečnou pohybovou báseň. Japonská poetika, která je pro nás Evropany stále atraktivní, se v díle rozhodně nezapře,“ láká diváky umělecká ředitelka festivalu Eliška Brtnická.

Kam jezdí lidé z Jihlavska na nejbližší pláž? Přeci na Moravský Jadran

Vybrané artistky bude možné potkávat v průběhu celého týdne také v jihlavském veřejném prostoru. Šestice z nich pod vedením švédské choreografky Belliny Sörensson obsadí téměř pětimetrový dóm umístěný na Masarykově náměstí. Objekt prozkoumá tancem, pohybem ve vzduchu i zvukem. Své poznatky pak přetaví v jedinečnou performanci, kterou v závěru festivalu představí divákům.

Dánská umělkyně Signe Løve Anderskov uvede představení na pomezí přednášky a performance Inverting Self. Kombinuje v něm výzkum s osobní zpovědí, kdy na základě výstavy fotografií přechází od vyprávění k představení ve stoji na rukou a nechává tak prolínat různé vrstvy díla. V polovině dvouletého uměleckého výzkumu na Stockholm University of the Arts otěhotněla a rozhodla se tuto proměnu těla zahrnout do své studie. Projekt je tak jedinečným vhledem do tvůrčího i osobního procesu umělkyně a zároveň poetickou dokumentací životních změn.

Fotbal na Bedřichově slaví sto let. Gratulovat přijede Poborský i Šmicer

Třetí večer festivalu bude patřit českému souboru Cirkus TeTy. Tři pohybové laboratoře se třemi různými choreografkami daly vzniknout inscenaci Voyerky v režii Martiny Hajdyly Lacové, které bourá hranice mezi pohybovým divadlem, novým cirkusem a tancem. Zpověď osmi žen, matek i nematek, které jsou společností nuceny postavit se k tématu mateřství. Moment přítomnosti dětí performerek ve věku několika měsíců až šesti let umocňuje prožitek diváků i akrobatek důsledkem střetu obecného očekávání a reality. Pečlivě nastudované choreografie se prolínají s momentem náhody tak, že ani sami tvůrci neví, jak bude vypadat dnešní představení.

Jedna z voyeurek, Klára Hajdinová, v rámci doprovodného programu představí jihlavským středoškolákům inscenaci V kruhu. Tématem performance s dokumentárními prvky je stále aktuálnější problematika nárůstu počtu lidí s úzkostmi a depresemi. Prostřednictvím pohybu a vzdušné akrobacie na kruhu odvypráví svůj příběh, který zakončí otevřená diskuze s psychoterapeutem. O den dříve Hajdinová nabídne workshop na visutém kruhu, na němž si zájemci mohou vzdušnou akrobacii vyzkoušet na vlastní kůži.

Pekelné soustředění. Parkem Gustava Mahlera zněla dechová hudba. Podívejte se

Fun Fatale 2022 pořádá Cirkus Mlejn ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Jihlava – divadlo DIOD. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury České republiky, Státním fondem České republiky a městem Jihlava.

Podrobný program festivalu včetně informací o vstupenkách najdete na www.funfatale.cz nebo na festivalovém facebooku a instagramu Fun Fatale.

Eva Roškaňuková, Fun Fatale

Zpívá hity od Gotta, Neckáře i Matušky. Šebek potěšil seniory. Poslechněte si