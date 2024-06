Každý byl někdy dítětem a modré postavičky Šmoulů mu učarovaly. V Jihlavě vyrostla pro malé i velké šmoulí vesnice v lokalitě Palouček v ulici Leoše Janáčka pod policií. Podívejte se, co tu najdete.

Šmoulí vesnička v Jihlavě. Návštěvníci tu najdou Taťku Šmoulu, Šmoulinku i Gargamela. | Foto: se souhlasem Milana Řezníčka

Ve světě modrých skřítků tam návštěvníci najdou Taťku Šmoulu, Šmoulinku, čaroděje Gargamela a další známé šmouly. „Můžete nejen zavzpomínat, podívat se, vyfotit, ale i se o nich něco dozvědět,“ zve na místo Milan Řezníček. Vše vzniklo díky partě sousedů v čele s dvorními malířkami Erikou Košovou, Barborou Adamcovou a řezbářem Petrem Krajíčkem.

