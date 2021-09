Veganské hody jsou koncipovány jako nekomerční, komunitní a otevřená událost se zapojením co nejširší veřejnosti. Své veganské jídlo k ochutnání může přinést totiž každý – ať už vegan či nevegan. K dispozici budou stoly i vybavení pro ohřev jídla.

Případné dobrovolné příspěvky na potraviny věnují organizátoři a organizátorky jihlavskému kolektivu Jídlo místo zbraní, který každou sobotu vaří a rozdává veganské jídlo zdarma, a to všem bez ohledu na věk, etnický původ, vyznání nebo postavení ve společnosti.

Už poosmé se dnes odpoledne uskuteční v Jihlavě Veganské hody. Gastronomický zážitek čeká prostor městského parku Smetanovy sady od tří do šesti hodin odpoledne. Organizátoři zvou na ochutnávku čistě rostlinných pokrmů.

