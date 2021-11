Ten byl ve školním roce 2020/2021 realizován pod záštitou Kraje Vysočina, a diskuzi zúčastněných stran o podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů.

Zlatý řez v architektuře nebo programování 6osých robotů. To jsou některá z témat dílčích projektů, které realizovali žáci středních škol ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠPJ během školního roku 202/2021 v rámci projektu Nadaní studenti. Vyhodnocení realizace tohoto projektu, jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků, se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 2021 v historické aule VŠPJ. Setkání se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina –⁠ hejtman Vítězslav Schrek a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala spolu s vedením VŠPJ, rektorem Václavem Báčou a prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem.

PREZENTACE

Stres v percepci středoškoláků, Gymnázium Velké Meziříčí

Zlatý řez v architektuře,

SŠ PTA Jihlava

Logika, SŠ PTA Jihlava

Roční procentní sazba nákladů, Gymnázium Jihlava

Smart Home, SŠ PTA Jihlava

Pozorování hnízdní biologie vybraných druhů ptactva pomocí videotechniky, Gymnázium Jihlava

Vytvoření jednoduché PHP aplikace na dané téma,

SŠ PTA Jihlava

Vytvoření a zpracování videí z dronu, SŠ PTA Jihlava

Programování v .NET/C# - vytvoření aplikace s využitím WPF, Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč

Programování 6osých robotů Mitsubishi, SČMSD Humpolec

Vývoj embedded SW na platformě Arduino, Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč

Jedním z cílů Vysoké školy polytechnické Jihlava je podpora aplikované vzdělanosti v Kraji Vysočina. Důležitou součástí této podpory je i dlouhodobá spolupráce se středními školami, v jejímž rámci byl realizován projekt Nadaní studenti na podporu talentovaných žáků se zájmem o vzdělání, vědu a výzkum. V rámci projektu, do kterého se mohli zapojit všechny střední školy zřizované Krajem Vysočina, byla připravena celá řada dílčích projektů, na kterých se podíleli jako odborní garanti akademičtí pracovníci VŠPJ spolupracující s týmy žáků středních škol. Během školního roku 2020/2021 využilo možnosti zapojit se do projektu celkem šest středních škol. Jednalo se o Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec a dále o gymnázia v Jihlavě, Velkém Meziříčí a Telči. Na těchto školách se žáci a pedagogové zapojili do jedenácti dílčích projektů různorodého zaměření od IT přes biologii až po psychologii.

Velký zájem mezi přítomnými vzbudila například prezentace projektu Stres v percepci středoškoláků, v jehož rámci zkoumaly studentky Gymnázia Velké Meziříčí ve spolupráci s Mgr. Martinou Černou, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ dopady pandemie a distančního vzdělávání na vnímání stresu u středoškoláků. Studenti Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava zase představili během své prezentace doplněné o videa projekt s názvem Vytvoření a zpracování videí z dronu, na kterém spolupracovali s PaedDr. Františkem Smrčkou, Ph.D. z Katedry technických studií VŠPJ.

Během setkání zaměřeného na podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů uvedl ve svém projevu hejtman Vítězslav Schrek: „Jako absolvent oboru speciální pedagogika samozřejmě vím, že existuje celá řada důležitých programů a projektů na podporu znevýhodněných studentů, kteří potřebují naši pomoc. Velmi mě těší, že vedle těchto projektů vznikají i neméně důležité projekty jako Nadaní studenti, které poskytují podporu právě talentovaným studentům.“

Vendula Marešová, VŠPJ