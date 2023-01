Bahnité úseky se občas vyskytnou, ale většinou nic, co by se nedalo obejít lesem. Každopádně nejvíc nám dal asi zabrat potok, který jsme museli asi šestkrát nějak suchou nohou přebrodit. Nejvíce takovýchto přechodů bylo na zelené turistické značce, když jsme scházeli z Boru dolů do maštalí. Jinak je cesta úžasná. Do kopce jsme šli minimálně, ale i přesto je cesta náročnější, především pokud se jde dolů, protože jsou všude kořeny. Celý les se krásně zelená, lidí naprosté minimum. Prostě balzám na duši.

Celá tato trasa je naprosto nepoužitelná pro kočárek. Dobré boty jsou samozřejmostí. Musíte počítat s tím, že děti budou hodně špinavé, ale spokojené. Svačinu na celý den teď vezměte s sebou, aktuálně po cestě možnost občerstvit se není.

