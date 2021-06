Už podruhé v tomto roce byl Měsíc nejblíže Zemi. Středeční superúplněk sledovalo objektivy fotoaparátů hned několik nadšenců. Nabízíme fotografie od Tomáše Kalluse z Rosic u Brna a od Dvořákových z Brněnska. Za snímky moc děkujeme.

Také jste pozorovali středeční superúplněk. Takto vypadal v Rosicích u Brna. | Foto: Tomáš Kallus

Co je to superúplněk. To je Měsíc při svém putování nejblíže Zemi a je tak o asi patnáct procent větší než obykle. Také na obloze září jasněji, proto přitahuje pozornost.