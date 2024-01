Předseda osadního výboru v Řehořově, místní části Kamenice, Jan Rathouský, reaguje na informace kolem chátrajícího dálničního nadjezdu, který už brzy půjde k zemi.

O dalším osudu dálničního mostu u Řehořova informoval přímo na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl. | Video: Deník/Martin Singr

Krátká reakce předsedy osadního výboru v Řehořově a iniciátora petiční akce k článku: Zchátralý most na D1 půjde už v lednu k zemi.

My občané Řehořova, jsme museli strpět vybudování dálnice D1 a přišli jsme kvůli státu o tři polní cesty, které nás spojovali s druhou stranou dálnice. Stát (tehdejší režim) nám tuto ztrátu kompenzoval v podobě daného nadjezdu přes D1 u Řehořova.

A nyní se nám stát (prostřednictvím svého pobočníka ŘSD) snaží rádoby pomoc a obnovit nám most a převést nám ho jako danajský dar do našeho vlastnictví. Městys Kamenice, pod který Řehořov jako místní část spadá, má cca 2000 obyvatel a s tím i odpovídající rozpočet.

S ohledem na výše uvedené je až parodicky smutné, že stát nám vlastně pomůže nadjezd přes D1 znovu obnovit a převede nám ho do vlastnictví, ať se stará a vše financuje městys Kamenice, tj. ať si tu kompenzaci za ztrátu 3 polních cest hradíme vlastně sami – občané Řehořova a zastavíme všechny investice a kulturu v obci. A proč? Protože jsme si asi ty tři polní cesty přeťali dálnicí D1 sami a hrozně jsme usilovali o to, abychom měli dálnici pár kilometrů od domů? Stát už od nás holt nic nepotřebuje, tak co by musel něco kompenzovat, dálnici má, tak dává od všeho ruce pryč a tváří se jako nějaký dobromil.

Toto je pomocná ruka státu pro Řehořováky? Takto by se měl chovat stát, že když potřebuje postavit dálnici, vybuduje kompenzaci v podobě nadjezdu, pak ji ale bez náhrady nechá zdemolovat a tváří se jako dobročinná organizace nabízející pomocnou ruku při obnově nadjezdu přes D1, která však pomocnou rukou vůbec není?

Jeden z negativních dopadů je i to, že v současné době musíme využívat několikakilometrovou přechodnou zajížďku přes obec Věžnice, kde nás samozřejmě vidí s velkou nelibostí, že jim ničíme cesty naší technikou. Proč bychom my měli trpět za to, že se vybudovala dálnice a hádat se s naší sousední obcí?

Kam se vytratila podstata té kompenzace za ztrátu tří polních cest? Občané Řehořova důležitost dálnice D1 chápou, ale bohužel stát, potažmo ŘSD, vůbec nechápe Řehořov a snaží se veškerou odpovědnost za ztrátu tří polních cest hodit na nás.

Tímto stylem chování státu potažmo ŘSD bychom se v budoucnu mohli i dočkat toho, že dálnice vlastně prochází našim katastrálním územím Řehořov a za toto privilegium bychom mohli státu platit. Ne každý občan ČR bydlí tak blízko dálnice, že se na ten dálniční šrumec může každý den zajít podívat, tak proč to nezpoplatnit:)?

K postavení občanů Řehořova vůči srnkám, zajícům a jiné lesní zvěři, která má nedaleko od nás svůj VIP „nadchod“ přes D1, jsem se již vyjadřoval dříve.“

Zdroj: Deník/Martin Singr