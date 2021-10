Sraz začíná v deset hodin ráno srazem traktorů na návsi s výměnou zkušeností. Slavnostní vyjížďka začne v půl druhé odpoledne. Soutěžit se bude o nejhezčí traktor, hodnotit bude odborná komise i veřejnost. A zhruba kolem páté hodiny odpoledne se plechoví miláčci začnou vracet zpět do stodol, garáží a přístřežků.

V neděli 3. října se sjedou na náves do Třeštice všechny traktory značky Zetor nejen z blízkého okolí. Koná se tu totiž další ročník srazu traktorů těchto značek. První ročník v obci uspořádali už v roce 2017. Letos se přihlásilo 101 traktorů. A na co všechno se mohou návštěvníci, ale i účastníci těšit?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.