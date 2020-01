Jednou z prvních věcí, která nás hned na začátku překvapila, byla doprava. Fakt jsem tomu nemohl uvěřit, ale na místní silnici platí, že kdo je větší, ten prostě jede. Všichni troubí a vjíždí do křižovatek, jak se jim líbí. Tím se z běžné ulice stává docela labyrint, a taky tam panuje dopravní chaos. Nejlepší je vyzkoušet si to na vlastní kůži a projet se tuktukem. První jízda byla jeden velký adrenalin. Řidič se nekompromisně vrhal do každé křižovatky a troubil na každého, kdo jen pomyslel na to, že by mu snad zkřížil cestu. Za mohutného burácení jednotaktu jsme řezali zatáčky a v masivní rychlosti asi 37km/h jsme městem lítali jak blázni. Nejlepší bylo pozorovat, jak se na dvouproudé silnici jezdí ve čtyřech pruzích, to bychom se u nás měli taky naučit.

Další kapitolou bylo cestování vlaky a autobusy. U vlaků musí člověk počítat s tím, že mívají zpoždění dvacet minut, ale klidně i tři hodiny. Nezapomenutelné například bylo, když se muselo celé nástupiště na vlakovém nádraží narvat do dvou už dost plných vagónů. Korunovala to paní, která se ve chvíli, kdy se vlak rozjížděl, rozmyslela, že přes tu šílenou hromadu lidí přejde z jedné strany vagónu na druhou. Když ale máte štěstí jako my, uvolní se místo na sezení a vy pak v klidu můžete kochat krásnou krajinou.

Poprvé v oceánu

Hned po příletu jsme neváhali a vydali se poprvé okusit Indický oceán. V městě Negombo jsme zamířili na Brown Beach, kde si hromada lidi více, či méně užívala obrovské vlny, zkrátka neměli na výběr. V této oblasti je oceán dost divoký. Hledali jsme místo, kde si necháme svoje věci, stranou od místních. Cestou jsme si všimli, že žádná žena se nekoupe v bikinách, a aby náhodou někoho nepohoršily, nesundaly si ani džíny.

Trochu jsme tedy váhali, zda se přítelkyně může vysvléct do bikin, protože jsme na této šest kilometrů dlouhé pláži byli jediní bílí sejratí lidičky, co si chtěli užít trochy té vody. Proto jsme se vydali ještě dál, kde už koncentrace místních byla opravdu na minimu. Přítelkyně byla stále nervózní, já už jsem to ale nemohl vydržet a vrhl jsem se do vln Indického oceánu. Bylo to naprosto super, voda byla krásně teplá. Vlny se mísily s pískem z pláže.

Naše místečko se asi zalíbilo i ostatním s bílou kůží, a proto nás tam během chvíle bylo asi osm. Spadl z nás všechen stres a vrhali jsme se znova a znova do vln. V jednu chvíli byly vlny tak vysoké, že nás doslova smetly a vyplavily na pláž. To byl luxusní zážitek. Když jsme se šli opalovat, samozřejmě jsme neunikli pozornosti místních playboyů a nalepil se na nás otravný adolescent, který byl šílené zvědavý, jak se máme, a samozřejmě chtěl taky cigáro. Klasika! O neodbytných prodejcích suvenýrů nemluvě.

Setkání se slony

Udělali jsme si výlet do Milennium Elephant Foundation. Sloní sirotčinec o kousek dál, co má špatnou pověst takzvaného cirkusu pro turisty, jsme raději vynechali. Průvodce nám dělal srílanský chlapec s perfektní angličtinou a srdcem na správném místě. Spolu s ním jsme také sešli dolů k řece a uviděli hotové sloní lázně. Drbání kokosovým ořechem a spršky od turistů. Přítelkyně šla hned za svým slonem a krásně se o něj začala starat, slon si potom stoupl a jeho mahút na mě mrkl, abych si připravil foťák.

V tu chvíli zakřičel jakýsi povel, slon do svého chobotu nabral vodu a Verču pokropil. Super! Udělala jsem skvělou fotku a přítelkyně byla pěkně osvěžená. Když už nám koupání stačilo, šli jsme se podívat dozadu do zahrady, kde sloni nocují. Náš průvodce nám řekl, že jsou tam dva sloni, kteří mají moc testosteronu, až 60krát více, než je běžné, a proto jsou nebezpeční. Vydali jsme se do zahrady, nebo spíše džungle, pátrat po těchto drsňácích. Došli jsme k první ceduli se jménem slona, ale nic jsme neviděli. Nikde nikdo, přítelky to tedy šla prozkoumat přímo na místo, kde měl být slon, a já jsem čekal na cestě a rozhlížel se.

Najednou na úzké cestičce za zatáčkou vyběhl slon a běžel směrem k nám, křičel jsem na přítelkyni, že prcháme. Slon si nesl nálož palmového listí a běžel dost vesele. Naštěstí pro nás to byl obyčejný kliďas a pouze si nesl svoji hostinu. Chvíli jsme ho potom pozorovali, jak si umí palmové listy krásně zpracovat a použít je i proti mouchám. Pokračovali jsme dál a konečně jsme našli toho drsňáka! Kolem byl provizorní plot a všude výstražné cedule. Ano, tento slon měl opravdu dlouhé zkřížené kly, což, jak už jsme věděli, značí právě moc testosteronu. Jen jsme si ho vyfotili a šli dál.

Velkoměsta i hory

Byli jsme se podívat ve velkoměstech, například i v Nuwara Eliya, což je nejvýše položené město Srí Lanky. Zamířili jsme i do hor. Jednou ráno jsme si nenechali ujít svítání na Little Adams Peak. Budíček byl hodně, hodně brzy, v pět hodin. Šílenost. Po půl šesté jsme s naším hostitelem vyrazili nahoru, on stále nervózně koukal směrem k východu, zda už nezačalo vycházet slunce. Chtěl nám totiž ukázat ten vůbec nejkrásnější pohled, co můžeme vidět. Když jsme zahájili výstup na Little Adams Peak, začalo pršet, ale to nás neodradilo a odhodlaně jsme stoupali k výši.

Byla to celkem fuška, ale motivace byla veliká. Déšť a vítr mi bičoval obličej a tělo nevědělo, jestli se má v tom tropickém počasí potit, nebo zahřívat. Cestou jsme potkali českou rodinku, nebyl ale čas na nic víc, než jen po osmi dnech říct někomu Dobrý den a slyšet náš krásný jazyk. Na vrchol jsme se dostali včas. To, co jsme uviděli, bylo naprosto dechberoucí, neuvěřitelné, úžasné! Všude kolem kopce, jejichž vršky byly ukryté v mracích, v dálce za velkým kopcem postupný východ slunce a nádherný výhled na kopec Ella Rock. Neměl jsem slov nad tou nádhernou, která byla všude kolem nás. Asi po hodině a půl, kdy jsme sledovali, jak jde krajinou mlha a postupně ji prořezávají první paprsky slunce, jsme sešli zpátky dolů.

Na návštěvě u místních

Jeden z hostitelů, u kterého jsme bydleli, nás pozval k sobě domů. Nemohli jsme odmítnout, měli jsme strach, abychom je neurazili. Řekl nám, že jejich rodina je hinduistická, a ukázal nám jejich svatyni, u které se modlí. Děti pobíhaly kolem a my jsme si tak nějak připadali, že do té rodiny patříme. Ukázali nám i překrásné album s fotkami jejich dcery. Díky tomu jsme poznali tradici, kdy se ve 20 letech z dívky stává žena a projde velkým rituálem. Měli to opravdu veliké, bylo to pro 100 lidi a všude jídlo a vonné tyčinky! Album bylo překrásné, až jsme skoro neměli slov, možná to bylo taky únavou. .

Viděli jsme toho a zažili spoustu. Jeden den nám nevyšly dva tipy na výlety. Tak jsem hledal další plán. Napadlo mě, že se pojedeme podívat na 2 000 let starý chrám se sochami Buddhy vytesanými do skály. Dorazili jsme tam asi o půl 4, hned se nás chytl řidič a ptal se, co a jak. Řekl nám, že jsme bez šance to stihnout pěšky. To nás celkem sebralo a on nám nabídl, že nám za peníze udělá komentovanou projížďku kolem chrámu.

Už jsme neměli jinou možnost, a proto jsme nastoupili do auta a jeli k chrámu. Zaplatili jsme vstup, a až potom viděli, že jsme se ocitli v celkem vzácné oblasti. Všude byly archeologické vykopávky a úchvatná příroda. Cestou autem jsme poslouchali komentář a viděli opravdu super věci, krásnou džungli, jezero, pávy a pelikány… Po chvíli jsme museli vystoupit z auta a dál jít pěšky. Šli jsme po kamenných schodech a už z dálky jsme viděli něco úžasného, obrovskou skálu a do ní vytesané sochy, před tím obřadní prostor. Nádhera! Neměli jsme moc času, a proto jsme se kochali tou krásou, dokud nepřišel čas návratu.

Vánoce na pláži

Tak takové svátky jsme ještě nezažili! Vánoce jsme totiž strávili povalováním na pláži. Přímo na Štědrý den ke břehu připluly obří želvy, mohli jsme si je i nakrmit! Nebylo to nic plánovaného, prostě jen kouzlo toho okamžiku a toho dne. Na druhý svátek vánoční jsme zase pozorovali částečné zatmění sluce a při tom si vyslechli jsme si vzpomínky na ničivé tsunami, které tam řádilo přesně před patnácti lety. Tak zase za rok Ahoj, Srí Lanko.

Matěj Hink