Co je nového a co chystají do konce roku? S tím se pochlubili pracovníci Následné péče Jihlava, o jejíž služby je mezi lidmi stále větší zájem.

Následná péče Jihlava má pestrý konec roku. | Foto: poskytl Marek Mašát

Máme nového kolegu. Chlapík je to mírný, ale žádná slečinka. Mimo to, že je sociální pracovník, chová náklonost k hudbě, která vám dokáže rozproudit krev v žilách. Je aktivní muzikant. Už jednoho takového kolegu v týmu máme, a tak nebude úplně náhodou, až konečně založíme kapelu.

Náš program je a nadále bude rozdělen do několika fází. „Je to několika měsíční společné úsilí vás všech pracovníků a pracovnic Následné péče Jihlava, které bylo zakončeno úspěšným zavedením do praxe." Tak komentovala zavedení fází do programu naše paní vedoucí.

Intelektuálněji laděná sekce našeho týmu, trávila zaslouženou dovolenou na festivalu dokumentárních filmů. Odpočinek totiž není od věci, neboť pořadník zájemců o službu se plní závratnou rychlostí a počet telefonátů naší sociální pracovnici denně překonává hranici únosnosti.

Stále a pravidelně jezdíme na supervize. Přišel čas, kdy se větší část našich klientů stěhuje do vlastního bydlení a přecházejí do ambulantní formy služby. Je to vlastně další úspěch klientů samotných a nám jako Následné péči tento fakt umožní nabrat další zájemce.

Za pomoci našich klientů se nám podařilo zbudovat na zahradě stůl a lavice k sezení. Je pravda, že počasí již nepřeje vysedávání na zahradě, ale již teď se těšíme, až budeme moci mít porady na čerstvém vzduchu v létě roku příštího.

Jako novinku jsme do našeho programu zařadili dvě skupiny, které mohou klienti využívat jako alternativu k těm stávajícím. Muzikoterapie a hagioterapie nám umožňuje pracovat s klienty rozmanitějším způsobem.

Na půl dne nás navštívili kolegové z terapeutické komunity Salebra. Na oplátku se i náš tým vydal na návštěvu k nim do komunity, kde jsme představovali náš program.

A co nás do konce roku ještě čeká, nač se můžeme těšit, a o čem vás budeme dozajisté informovat? Chystáme velkou výroční komunitu. Zveme všechny bývalé klienty, kteří úspěšně absolvovali program doléčování, zveme i současné klienty, kteří jsou v procesu doléčování. Mimo to, že je všechny velmi rádi uvidíme, tak nesměle předpokládáme zpětnou vazbu k našemu programu a naší službě.

Je pro nás velmi důležité slyšet, jak odstupem času nahlížejí na to, co pro ně v našem programu bylo důležité a co nebylo. Je samo sebou, že budeme pravidelně navštěvovat naši paní supervizorku. Automaticky již bereme fakt, že mnozí z nás se vydají na další výcvikové setkání, nebo jinou sebezkušenostní či vzdělávací akci.

Rozhodně se, tak jako každý rok, budeme chtít potkat se všemi našimi klienty na předvánočním posezení. Zažíváme, a při pohledu do našeho kalendáře je více než jasné, že ještě budeme zažívat velký příliv nových klientů do služby.

Několik našich klientů se blíží k závěrečnému rituálu, kterým slavnostně a úspěšně zakončí náš program. A to jsou chvíle, které nás těší velmi.

Jsme stále tu. Jsme nablízku našim klientům, kteří se snaží (a nejednomu se to daří) abstinovat. Možná si říkáte, že nejsme moc vidět. Třeba ani moc nevíte, co vlastně v doléčovacím programu děláme a jak to u nás vypadá. Ano, je to náš nedostatek, který je třeba napravit. A tak pevně věříme, že se to takto dozvíte.