Okurková sezóna je tu, i když ve spíži ještě nějaké okurky z loňského roku zbývají. Začínají parlamentní prázdniny a náš pan prezident už nepolehává na nafukovacím člunu uprostřed klidné hladiny rybníka na Vysočině, ale brázdí vlny divoké řeky v kajaku. Některé rodiny se pod tlakem vysvědčení zachvěli v základech, a některé maminky naopak uronily slzu štěstí nad úspěchem své ratolesti. Začala Tour the France a přibylo parných dnů. Aby v přívalu těchto a dalších podstatných informací nezapadlo, že jsme na Následné péči uskutečnili výlet s klienty, předkládáme čtenářům pár zápisků a poznámek.

Výlet začíná v pátek: „Když naši klienti dovezli vlak do Velkého Pěčína bylo již odpoledne. Z Velkého Pěčína musejí pěšky, dál koleje nevedou a autobus nejezdí. Cesta prý utekla jako voda, někteří se tedy po cestě několikrát našli v lese, ale nakonec se všem podařilo na statek v pořádku dorazit. V té době již polívka pod kotlíkem ohřála oheň, a tak každý příchozí dostal něco teplého do žaludku.“

Ubytování na statku uProstřed v Prostředním Vydří bylo opravdu výborné a všem čtenářům jej vřele doporučujeme. K dispozici jsme dostali velmi umě zhotovenou půdu nad hlavní obytnou budovou a náš tým trávil noci na výminku.

Páteční večer u táboráku: „U ohně se všichni vystřídáme místní přítulné kočce na klíně a struny z kytary rozdrnčí naše prsty. Slunce na východě již zapadlo a všichni odpočinutě zívají. Nezbývá než jít spát.“

Sobota: „Po snídani, naštípané dřevo poskládalo naše klienty kolem zdi a do dřevníku. Před prací jsme si dali výborný oběd, a ještě před tím poobědovou pauzu na slehnutí. Opravdu si užíváme, je příjemné teplo. Čas plyne jinak než ve městě. Poté, co nás nádobí nahází do umývadla a odrhne nás od zbytků oběda se dáme do práce.“

Na výjezdy s Následnou péčí nejezdíme jen odpočívat. Vždy máme připravený program pro klienty, který se skládá z relaxačních, výtvarných i psychoterapeuticky laděných technik. Zásadně se tento program neodlišuje od standartního, nicméně jiné prostředí mu dává jiný nádech. Tak jako tak téměř vždy má program velmi pozitivní vliv na skupinovou dynamiku a potažmo na další práci našich klientů v programu.

Sobotní večer opět u ohně: „Od ohně mrazilo a dřevo kvapem přibývalo. Společně jsme zapomínali různé písně a strašidelné historky našich prarodičů. Cítíme se tu opravdu dobře a na chvíli necháváme za zády všechny starosti života. Nešťastni, ale odpočatí odcházíme po půlnoci do spacáků.“

Neděle: „Každé ráno na vsi začíná tím, že usne kohout. Nejinak začal i náš poslední den v Prostředním Vydří. Chladíme vodu na čaj a kávu, buchtou nakrájíme nůž a ranní rosa nám vysouší boty. Ještě před snídaní uděláme po celém statku velký nepořádek. Přivítáme se s paní domácí, která odjíždí na mši svatou. Vyházíme všechny věci z batohů a pomalu se chystáme na cestu na nádraží abychom náhodou neujeli vlaku který nás doveze domů.“

Je tradicí, že na konci každého programu děláme s našimi klienty hodnocení celého programu, nebo chcete-li zpětnou vazbu. Ze zpětné vazby na konci našeho výletu do Prostředního Vydří vyplývá, že se našim klientům na výletě líbilo.

Pravdou je, že velké části klientů se nechtělo. Po pracovním týdnu by raději odpočívali doma, ale rozhodně nelitují toho, že s námi nakonec jeli. Odpočali jsme si a mnozí z nich vzpomínali na svá trampská léta a mládí. Spaní na půdě ve spacácích nevadilo. Mírné nepohodlí nevadilo. Vaření v kotlíku nad ohněm nevadilo. O kousek, alespoň jednou ročně překročit svoji komfortní zónu nevadí, a možná, že je to i potřeba. A tak, než půjdete pro poslední sklenici okurek do spíže, zamyslete se, kdy jste naposledy překročily svoji komfortní zónu.

Následná péče Jihlava Hlavním cílem služby je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Služba si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které získali během léčby závislosti.

Josef Novotný, Následná péče Jihlava