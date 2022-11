Hlavním lákadlem letošního filmového programu je portrét lezce Adama Ondry, který bude uveden v soutěžní sekci Česká radost. Film Adam Ondra: Posunout hranice režisérské dvojice Jana Šimánka a Petra Záruby sleduje sportovcovu přípravu na letní olympiádu v Tokiu 2020. „Prvotní inspirací nám byla dokonalost Adamova lezeckého pohybu, který se podobá tanci. Přiblížením obrovského nasazení, a to jak fyzického, tak psychického, posedlosti a odhodlání, které Adam do svých tréninků vkládá, se snažíme odkrýt, co všechno se za úspěchem této sportovní celebrity skrývá,“ prozradil o filmu Petr Záruba.

Poprvé v historii festivalu bude do zmíněné Česká radosti zařazen také film pracující s virtuální realitou (dále jen VR) – Tmání režiséra Ondřeje Moravce, který má přiblížit mysl člověka s depresí. „Od přátel jsem za těch více než třináct let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel: Já si nedovedu moc představit, co prožíváš. VR se tedy stala skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením,“ doplnil autor.

Jeden výjimečný český filmový zážitek nabídne také sekce Zvláštní uvedení, a to dvouhodinovou režisérskou verzi snímku Kunstkamera Jana Švankmajera. Kompletní program najdete na www.ji.hlava.cz.

Ji.hlava dětem

Program MFDF ani zdaleka nekončí odchodem z kinosálu. Již po šesté ožije v Oblastní galerii Vysočiny na dolním Masarykově náměstí platforma Ji.hlava dětem, která nabídne desítky hodin programu pro děti, rodiče, teenagery i pro jejich společné zážitky. V programu se objeví dílny a workshopy, chybět nebudou divadelní představení, koncerty ani populární dětský koutek.

„Letošní klíčovou novinkou je rozšíření nabídky pro teenagery a obecně snaha vytvořit prostor mezigeneračního setkávání a společného trávení času. Účastníky čekají nové workshopy, zaměřené třeba na tvorbu videí pro sociální síť TikTok nebo profesionální focení,“ přiblížila vedoucí mediální komunikace Zuzana Kopáčová a doplnila, že aktivity budou nově probíhat také v prostorách stálé galerijní expozice.

Ji.hlava dětem se letos také poprvé stane jakousi „pobočkou“ Inspiračního fóra – mladí návštěvníci budou mít možnost každé ráno probrat jedno téma této odborné sekce plné inspirativních osobností s daným pozvaným hostem. Moderátorem diskusí zaměřených zejména na středoškolské publikum bude jihlavský gymnazista a performer Šimon Škrdla. Program dále představí divákům vybrané české festivalové filmy, a to formou speciální prezentace za účasti tvůrců.

Lze přijít na Ji.hlavu bez akreditace?

S opatrností a za přísné autorizace ředitele festivalu i vedoucí mediální komunikace prohlašujeme, že ano! Bez akreditace je vstup možný například na veškerý hudební program. Ten zahrnuje jak produkce zdarma v kostele sv. Ducha, tak koncerty ve festivalovém stanu za DKO – některé budou zpoplatněny jednorázově, nebo noční program v DKO.

Po zaplacení jednorázového poplatku se budete moci ponořit také do světa virtuální reality ve VR Zóně, která bude mít letos stanoviště v DKO. Zdarma můžete navštívit také Game Zone, která bude jako obvykle umístěna v jedné z buněk uprostřed horního Masarykova náměstí. Bez akreditace lze navštívit i výstavy, letos budeme mít jednu opět připravenu v Horáckém divadle.

Veřejnosti bude přístupné také Inspirační fórum. Po zakoupení speciální akreditace za 600 korun se lze zúčastnit živých diskuzí i přednášek. Pro studenty, seniory a držitele karet ZTP bude vstupné zdarma. „Letos se budeme zabývat demokracií, svobodou, technologiemi, děním na Ukrajině a také teorií nerůstu,” dodala vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová. Právě o pojmu „nerůst“ promluví řecký ekonom Giorgos Kallis, který je jedním z předních teoretiků nerůstového hnutí a ve své poslední knize The Case for Degrowth (2020) hledá cesty, jak zastavit nekonečný tlak na růst spotřeby a jak zajistit podmínky, které podporují hodnotný život pro všechny.

A co hudba?

Hudební doprovodný program, který – jak bylo zmíněno výše, lze navštívit i bez akreditace, letos prozkoumá současnou slovenskou scénu, především její alternativní a experimentální zákoutí. Kurátorsky ho společně vytvořili bratislavský festival Next (Slávo Krekovič), label mappa editions (Jakub Juhás) a MFDF Ji.hlava (Pavel Klusák).

Vystoupí kapely God And Eve a Terrible 2’s, konceptuální satiricko-satanistická skupina Pentagramček, dále Adela Mede, Barbora Tomášková, Daniel Kordík či Ondrej Zajac. Duo Fero Király & Eva Vozárová provede živě přelomovou zvukovou performanci Alvina Luciera I Am Sitting in the Room. Dalším hostujícím kurátorem je hudebník a dramaturg Michal Wróblewski, který představí koncept koncertní série improvizací Hybrid Sessions (Kristýna Švihálková & Ivan Palacký) a také label Ma Records, které uvede nové album kvarteta Los Amargados.

Dále na festivalu vystoupí Arleta (dark tired rap), česko-islandská skupina Fiyeld coby součást filmového projektu Krajiny budoucnosti, duo Foukal & Romanutti a další. Chybět nebude ani noční vyžití s DJs pro střední generaci i young adults.

