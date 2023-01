Výstava je přístupná v úterý, čtvrtek a pátek od osmi do dvanácti a od jedné do čtyř odpoledne, ve středu od osmi do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne, o víkendu od deseti do čtyř odpoledne a poslední den 29. ledna bude výstava otevřená od deseti do dvanácti hodin.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Humpolec