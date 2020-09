Slovo duchovního Otce:

Bratři a sestry, přátelé a ctitelé svatého Liguriáše. Specifikum našeho města je v počítání času. Je čas před poutí a čas po pouti. A vrcholem celého roku je mrkvancová pouť známá nejen po celé Vysočině. Nepřeháním, když řeknu, že naše město navštíví tisíce lidí. A při hezkém počasí se doslova musí návštěvníci prodírat náměstím od stánku ke stánku a rodiče potřebují bezednou peněženku, aby uspokojili přání svých dětí. A tak často v neděli odpoledne právě od nich zaslechnu: „Už aby to všechno skončilo!“ Ale moc dobře vím, že to není myšleno doopravdy. Patří to ke koloritu Polné. Svazky mrkví nad vchody domů, atrakce, vůně mrkvánků, hudba, která zní ze všech ulic a uliček města, a to vše doprovázené hlaholem zvonů, zvoucím k bohoslužbám.

Dnes, kdy píši toto zamyšlení, je 1. září, a to je nejvyšší čas objednat maso a také cukroví, protože snad není rodina, která by nečekala návštěvu. Jenže letos do všech příprav vstupuje všudypřítomný virus a rozhodnutí radnice: pouť nebude. S tímto rozhodnutím týkajícím se doprovodného programu na náměstí, asi většina z nás souhlasí. Jde o naše zdraví a zdraví našich dětí a seniorů. A lidé přicházejí z celé republiky.

Na jaře, když se nekonaly veřejné bohoslužby, také nebyly Velikonoce zrušeny, tak i letos nebude v Polné zrušena duchovní podstata pouti. Slovo pouť je od slovesa putovat a ani koronavirus nezabrání návštěvě u patrona a ochránce našeho města.

Bohoslužby se budou konat v daný čas – sobota 12. září v 8.15 hodin, neděle 13. září v 8.15 hodin, v 10.30 hodin, v 18.00 hodin, pondělí v 8.15 hodin. Nedělní poutní mši svatou v 10.30 hodin, kde hlavním koncelebrantem je generální vikář Jan Paseka, budeme přenášet i přes youtube (bližší informace na farním webu – www.farnostpolna.cz).

Je důležité zachovat všechna bezpečnostní opatření - roušky, hygiena, nepodávání si rukou. To ale znamená, že POUŤ BUDE. Sice jinak, než ji známe, ale u hrobu svatého Liguriáše si můžeme vyprosit nejen hojnost požehnání pro sebe a své blízké, ale vložit i prosbu, aby tato epidemie již byla ukončena, a příští rok jsme mohli slavit pouť v takové podobě, jak ji známe z minulosti.

MŠE SVATÉ O POLENSKÉ POUTI

Zahájení pouti

SOBOTA 12. září 2020

v 8.15 hodin – děkanský kostel – mši svatou slouží Mons. Zdeněk Krček



NEDĚLE 13. září 2020

8.15 hodin - děkanský kostel – mši sv. slouží Mons. Zdeněk Krček

10.30 hodin - děkanský kostel –mše svatá - hlavní koncelebrant generální vikář Mons. Jan Paseka

14.30 hodin – děkanský kostel – svátostné požehnání – jáhen Jan Kunc

18.00 hodin– děkanský kostel – mši sv. slouží P. Ladislav Novák



PONDĚLÍ 14. září 2020

v 8.15 hodin – děkanský kostel – mši svatou slouží Mons. Zdeněk Krče

