Slámová slepice, dřevění zajíci, ozdobená vajíčka, hadrová kuřata nebo obyčejné pomlázky. Takové výrobky byly po tři poslední březnové dny k vidění v areálu Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS) na Žižkově ulici v Jihlavě. Několik týdnů na nich pracovali klienti Domova seniorů v Lesnově a Denního stacionáře ICSS, aby je mohli vystavit na Velikonočním ateliéru.

Velikonoční ateliér jihlavského Integrovaného centra sociálních služeb. | Foto: Andrea Šeredová

Hosté, kteří se přišli do areálu na Žižkově ulici podívat, si domů mohli povedené kousky rovnou odnést. Ceny se pohybovaly od deseti korun až do několika stovek. Záleželo na tom, jak moc náročné výrobky to byly.