Největším hudebním tahákem byly Pio Squad, ale i UK Garage – 58G. Nevídaný zvuk předvedli I Love You Honey Bunny a na hudebním pódiu se ukázala i kapela We Are Domi. Jde o česko norské elektropopové trio, mezi jeho členy patří i Dominika Hašková, dcera hokejisty Dominika Haška. Dále v kapele působí Casper Hatlestad a Benjamin Rekstad. S písní Lights Off letos zastupovali Českou republiku na soutěži Eurovision Song Contest v Turíně. A postoupili do finále.

Ve Studnicích zachraňují varhany. Na slavnosti vybrali téměř padesát tisíc