Nacházíme se v nelehké době, která je pro nás opravdu životní zkouškou a často nyní kolem sebe slyšíme spíše negativní nebo zastrašující zprávy. Ráda bych se s vámi podělila i o jednu z té druhé lepší strany. V Třebíči, se zhruba před měsícem dala dohromady skupinka šesti úžasných holek, žákyní šestých tříd a jedné třeťačky ze ZŠ Bartuškova. Své partě i celém snažení daly název "Chráníme svět".

Šestice dívek se rozhodla pomoci přírodě a svému bezprostřednímu okolí sběrem odpadků. Svůj projekt žákyně školy nazvaly Chráníme svět. | Foto: Magda Hartmanová

A opravdu světu pomáhají, a ne málo. Dobrovolně sbírají odpad, který se nachází všude kolem, při sběru jej rovnou třídí do několika pytlů a následně tak dávají do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Jejich zásluhou je čistší nejen naše sídliště Za Rybníkem a tzv. staré Boroviny, ale chystají se i do Libušina údolí.