Do čela pelotonu se opět postavil Josef Zimovčák se svým vysokým kolem. Nadační fond Josefa Zimovčáka už několik desetiletí pomáhá onkologicky nemocným dětem. Organizátoři zhodnotili jízdu Na kole dětem Vysočinou následovně:

Dvanáctý ročník na kole dětem vysočinou je u konce. Ačkoliv předpověď neslibovala nic zvláštního, tak to opět vyšlo skvěle. Náměstí Zachariáše z Hradce bylo ráno zalité sluncem a nic nenapovídalo tomu, že by dnes mělo celý den pršet. Předpověď počasí sice asi někoho odradila, ale ten udělal chybu, že nejel. No před startem se sešlo na 130 cyklistů. I politiků s místními kořeny zde bylo hodně. V deset dopoledne nás z pódia, kromě Věry Peichlové - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč, přivítal i starosta Telče Vladimír Brtník, předseda senátu České Republiky Miloš Vystrčil, místostarosta telče Pavel Komín, radní pro kulturu kraje Vysočina Roman Fabeš, primář dětského oddělení nemocnice Jihlava Martin Zimen a samozřejmě nechyběl Josef Zimovčák. Padlo pár vřelých slov a mohli jsme vyrazit.

Silnice u Horní brány se opravuje a tak jsme obkroužili náměstí a vyjeli na trať Dolní branou. Josef diktoval příjemné tempo. Cesta vesele ubíhala. Mohli jsme opět pozorovat, jak se zdejší lesy za poslední dobu změnily spíše na mýtiny a za chvilku jsme byli v Třešti. Přivítal nás starosta Vladislav Hynk, který pak s námi pokračoval až do Batelova. Nicméně občerstvení bylo skvělé a pauza také všem svědčila. Udělali jsme si tradiční fotku u místních slunečních hodin a vyrazili směr Jihlava. Po malé terénní vložce v Salavicích, kde stále kopou kanalizaci, jsme už za chvilku byli v Jihlavě.

V Jihlavě jsme si pochutnali již na tradičních bagetách, protože bylo poledne. Přivítal nás náměstek primátorky pan Petr Ryška a předal šek. Jihlava bude v příštím roce etapovým městem cyklotour a už se sem těšíme. Z Jihlavy nás opět čekal drobný výjezd na kopeček u Rounku a pak nevšední přejezd hráze vodní nádrže Hubenov, kam se normálně jet na kole, ani jít pěšky nedá.

Za chvilku jsme už byli v Batelově. Zdejší hasiči se o nás vždy dobře starají a bylo tomu tak i dnes. Poslední zastávka, poslední odpočinek a už před námi byla poslední část cesty. Po 16 hodině jsme byli zpět na náměstí v Telči. Počasí nám přálo celý den, bylo sice většinou pod mrakem, ale kapky se nám důsledně vyhýbaly, a i když všude okolo pršelo, tak celá cyklojízda proběhla bez deště. V Telči během dne pršelo, ale na náš příjezd se počasí opět vylepšilo a vítalo nás sluníčko. Závěrečné proslovy, poděkování Martina Zimena za předaný šek na 160 tisíc korun a tradiční tombola. Ceny z tomboly byly rozdány šťastným majitelům a mohli jsme se loučit. Tak zase za rok při 13. ročníku Na kole dětem Vysočinou.

Kdo chce přispět onkologicky nemocným dětem prostřednictvím Nadačního fondu Josefa Zimovčáka, má možnost zaslat například libovolnou částku na účet veřejné sbírky: 107-484410267/0100.

Organizační tým v čele s Josefem Zimovčákem

