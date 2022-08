Na devíti stech metrech čtverečních v prostorách bývalé parní pily Na Sádkách najdou nadšenci snad vše, na co si jen vzpomenou. A jak se Aleši Wimmerovi povedlo za deset let tuto unikátní sbírku rozšířit? „Dříve se chodilo na staré půdy a vybírali jsme, co by se nám líbilo. Dnes je doba jiná, vévodí jí internet a bazary,“ popsal způsob získávání věcí majitel muzea Aleš Wimmer. Jeho muzeum poprvé otevřelo 11. srpna 2012. Zaplněné tehdy bylo o dost méně, než nyní. Kdo tu pár let nebyl, bude se opravdu divit.

S desetiletou oslavou byl majitel spokojený. Počasí vydrželo, nepršelo a během dne přišlo několik stovek lidí. Kdo chtěl, mohl si koupit lístek do tomboly a každou hodinu vyhrát okružní jízdu po Telči na historických džípech. Tu si účastníci užili do sytosti.

Za jeden z mnoha unikátů považuje majitel muzea vozidlo Armstrong Siddely z roku 1919, které dokázalo jet rychlostí až 104 kilometrů za hodinu. Šlo o soférskou limuzínu vyrobenou na zakázku karosárnou Burlington Carriage Company. V době vzniku patřil mezi nejlepší značky spolu s Rolls Roysem, Napierem a Daimlerem. Do Česka se auto dostalo v roce 2014.

Muzeum ustálo i covidovou dobu, proto může stále vítat návštěvníky. Letní měsíce jsou podle Wimmera vždy návštěvnicky nejsilnější. Kdo by se chtěl podívat dovnitř, má možnost od května do září denně v době mezi 10.00 a 18.00. V dubnu a v říjnu je otevřeno o víkendu a ve svátky vždy od 10.00 do 17.00. Dospělý zaplatí 70 korun, děti od šesti do osmnácti let a ZTP 50 korun. Školní výlety to mají za 30 korun, předškoláci zdarma.

Jana Kodysová

