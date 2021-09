Na pobočce v Komenského ulici začala ve čtyři odpoledne dílnička pro děti, od pěti hodin studenti Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín portrétovali zájemce a v tu samou dobu začala komentovaná prohlídka výstavy Temná noc duše. Na pobočce na Masarykově náměstí se v pět odpoledne konala dílna pro děti s Terezou Říčanovou, v sedm večer provedla Říčanová také vlastní výstavou s názvem Černá zvířata. Expozice galerie byly přístupné do devíti večer.

V jihlavských galeriích se v pátek 10. září svítilo do pozdních hodin. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si totiž pro návštěvníky připravila zajímavý program v rámci Muzejní a galerijní noci. Děti se bavily v dílničce, zájemci se mohli nechat portrétovat nebo si prošli komentované výstavy. Vstupné bylo po celý den zdarma. Za poskytnutí fotografií děkujeme Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.