Vysoká škola polytechnická Jihlava se do akce zapojuje poprvé, zabaví však celou rodinu. „Věříme, že se v pátek v budově VŠPJ zabaví opravdu celá rodina od těch nejmenších po seniory. Připravili jsme hudební vystoupení, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, vernisáž výstavy nebo třeba komentované prohlídky laboratoří,“ přibližuje program jihlavské polytechniky mluvčí školy Vendula Marešová. Své stanoviště bude mít v budově polytechniky na Tolstého ulici také Eurocentrum Jihlava, které nabídne speciální puzzle i online kvíz o evropských vynálezech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.