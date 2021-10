Ve středu 15. září jsme uspořádali pouť k prameni svaté Ludmily u Počátek. Bylo to přesně v den, kdy jsme si připomněli výročí 1 100 let od úkladné vraždy patronky české země, babičky svatého Václava, první české pokřtěné ženy, matky národa - svaté Ludmily.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.