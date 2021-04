Venku začíná být hezky, tak jsme pro Vás připravili zpestření jarní procházky. Vezměte děti a vydejte se od kostela svatého Petra a Pavla směrem ke Kalvárii. Na konci Nové Říše směrem na Želetavu zahněte do ulice V Americe. Po cestě na vás čeká deset úkolů s jarní tématikou.

Jarní stezka nejen pro děti v Nové Říši. | Foto: Iva Strnadová

S sebou si stačí vzít pouze tužku a papír, kam budete zapisovat tajenku. Vyluštěnou tajenku společně s fotografií z jarní procházky nám pošlete do zprávy na Facebooku Novoříšského kulturního spolku (NOKUS). My se s Vámi poté spojíme a domluvíme se na předání drobné odměny pro děti za absolvování stezky. Mapku stezky najdete v komentáři. Stezka je vhodná pro děti od tří do osmi let. K dispozici bude zhruba čtrnáct dní od 25. března.