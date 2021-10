ČASOVÝ PROGRAM AKCE : 14:30 Divadlo Basta Fidli – Princezna z obrázku (Smetanovy sady nebo Tělocvična Sokol) 15:30 Funkin Your Soul (DIOD) 16:30 Divadlo Basta Fidli – O námořníku Čepičkovi (Smetanovy sady / Tělocvična Sokol) 17:30 Zdeněk Bína (-123 minut) (DIOD) 19:00 Sotus Kvartet (DIOD) 19:30 Xavier Baumaxa (DIOD) 20:30 Mucha (DIOD) 22:00 Kytarový večírek (Café Sokolovna)

Hudební program odstartuje v 15.30 jihlavská funková kapela Funkin´ Your Soul a pokud bude hezky, opět se bude hrát venku před Diodem. Uvnitř Diodu se pak začne hrát v 17.30, kdy hlavní program odstartuje kytarový mág Zdeněk Bína z kapely -123 minut. Vrcholem večera pak bude koncert pravověrného folkového pankáče Xaviera Baumaxy, který začne v 19.30 a hned po něm festival vyvrcholí vystoupením extravagantní písničkářky Muchy s kapelou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.