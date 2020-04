Účast v něm je zdarma. Přidat se může kdokoli. Probíhat bude každý týden. Začínáme v úterý sedméno dubna v šestnáct hodin.

Naším cílem bude pro začátek natáčení krátkých videí do jedné minuty a jejich sdílení na soukromém youtube kanále, kam budou mít přístup pouze zapsané děti a rodiče. Předpokladem k účasti tedy je mít k dispozici mobil, na který je možné natáčet.

Pokud se čas trávený doma protáhne a děti budou mít zájem, mohli bychom se dostat i ke stříhání videí v některém z dostupných programů. Koho by více zajímal zvuk a rozhlasová reportáž, tak nabídneme i možnost natáčení takzvaných podcastů.

Dáme dětem prostor k tomu, aby nám daly podnět, co by je samotné zajímalo a co by si chtěly zkusit.

Pro více informací nebo přihlášení do kroužku nás můžete kontaktovat na e-mailu cdf@c-d-f.cz nebo na telefonním čísle 774 101 686. Přihlášeným dětem pak pošleme odkaz na první společný webinář.

Lucie Petříková, Centrum dokumentárního filmu Jihlava