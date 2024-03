Ani letos nebude chybět tradiční soutěžní výstava plastikových modelů O Štít města Jihlavy, která má o víkendu před sebou 49.ročník. Koná se v sobotu 16. března ve velkém tanečním sále DKO Jihlava.

O Štít města Jihlavy. Foto: Jan Černo | Foto: Jan Černo

Soutěžní výstava je veřejnou soutěží plastikových modelářů, kteří tam předvedou své modely letadel, bojové techniky, lodí, dále pak výjevy z dějů zvané dioramata, figurky a podobně. Náš odhad je, že bude možno shlédnout zhruba pět set až šest set modelů.

O štít města Jihlavy 2022: Zdroj: Youtube

Bude se soutěžit v devětadvaceti kategoriích seniorů a dětí. Dále se vyhlašuje třiadvacet speciálních ocenění včetně dvou putovních pohárů Best of Show pro nejlepší model letadla a vojenské techniky výstavy. Hlasováním příchozích návštěvníků budou oceněni modeláři Cenou diváků.

Na místě budou prodejci modelů a modelářského zboží. Vzhledem k tomu, že v Jihlavě a okolí není specializovaný modelářský obchod, tak to bude vítaná příležitost pro dokoupení materiálu a novinek na trhu s plastikovými modely.

Doprovodným programem bude několik besed a přednášek. První bude na téma Od Mnichova k protektorátu a přednese ji Pavel Slavík z našeho klubu KPM Jihlava. Další přednese Josef Vochyán z klubu Čeští RAFáci/Czech RAF Crew a bude pojednávat o rodákovi z Jihlavy - jmenuje se Jan Doucha – stíhací pilot RAF z Jihlavy. Zlatým hřebem bude beseda s majorem Františkem Kružíkem, který se podělí o zážitky s pilotováním nadzvukových stíhaček.

Pokud se někdo bude chtít aktivně zúčastnit, pak se může zaregistrovat po internetu - https://contests.ipmscz.eu/ - nebo na místě od osmi do deseti hodin. Návštěvníci mohou přijít mezi desátou a patnáctou hodinou.

Vstupné pro veřejnost je sto korun, pro návštěvníky do patnácti let padesát korun, pro děti do šesti let zdarma.