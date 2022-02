Místo, kde byl sjednán mír. V Jihlavě rokoval i císař Zikmund Lucemburský

Se zavázanýma očima jsme si vyzkoušeli jaké to je, když se svět ponoří do věčné tmy. Vzájemně jsme se hlasem naváděli po vytýčené trase tak, abychom nenarazili na nějakou překážku a v bezpečí došli do cíle. Zjistili jsme, že složité je nejen nevidět, ale také hledat ta správná slova a pokyny. Rozeznávat smirková písmena a geometrické tvary poslepu, nebo natočit si skleničku vody tak, abychom nepřelili, bylo sice zábavné, ale uspět dalo velkou práci a soustředění. Nakonec jsme se shodli, že je moc fajn, že máme to štěstí a svět vidíme v celé jeho kráse.

Žáci inovativní třídy ZŠ Jungmannova Jihlava

Alena Veliká, třídní učitelka

Kateřina Huková, učitelka v tandemu

Ivana Málková, ředitelka a metodik prevence