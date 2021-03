Oblastní charita Jihlava hlásí: „15 000 roušek naskladněno!“

Hasiči dnes začali rozvážet ze skladu Správy státních hmotných rezerv chirurgické roušky do potravinových bank. Oblastní charita Jihlava je členem a odběratelem Potravinové banky Vysočina, z.s., a tak pracovníci jihlavské Charity vyrazili pro více jak 15 000 roušek do místa skladu do Ledče nad Sázavou.

Oblastní charita Jihlava hlásí: „15 000 roušek naskladněno!“ | Foto: Oblastní charita Jihlava