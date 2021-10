Pár kroků kolem vinařství a po parkovišti provedla v sobotu milovníky slavných německých aut s trojcípou hvězdou na chladiči desítkami let historie. Viděli, jak se mezi desetiletími měnila móda a představa o eleganci, ale také to, že Mercedesy v každé době zůstávaly na první pohled rozeznatelé a nepřehlédnutelné. Oblé, vyzařující jistotu a sebevědomí a také nadčasovou eleganci.

Milovníci a majitelé starších i novějších mercedesů přijeli o víkedu na už sedmnáctý sraz s vinobraním do Zaječí do oblíbeného vinařství U kapličky. Děkujeme Janu Hluchému za krásné fotky a video a za další fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.