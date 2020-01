OBRAZEM: Na brněnském veletrhu lidé dostali i pozvánku do jihlavské zoo

Neuvěřitelné třicáté narozeniny oslavil mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu Go a jen o rok méně s ním i mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour. Pravidelně se s oběma konají vždy v půlce ledna i jejich doprovodné festivaly Reg Food Fest a Go Kamera. Jubilea Go se v areálu brněnských veletrhů a výstav i letos zúčastnilo mnoho vystavovatelů, mezi nimiž nechyběla ani ZOO Jihlava.

Na veletrhu to ho bylo k vidění spoustu, mimo jiné se tam prezentovala také Zoo Jihlava. | Foto: Daniel Rubeš